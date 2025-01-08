Сьогоднішня ціна Avaxtars (AVXT)

Поточна ціна Avaxtars (AVXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.62K USD. Ціна AVXT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avaxtars:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.27 USD

- зміна ціни Avaxtars протягом дня — -2.14%

- циркуляційна пропозиція – 386.46M USD

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