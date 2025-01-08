Ціна Avaxtars (AVXT)
Поточна ціна Avaxtars (AVXT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.62K USD. Ціна AVXT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avaxtars:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.27 USD
- зміна ціни Avaxtars протягом дня — -2.14%
- циркуляційна пропозиція – 386.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avaxtars до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Avaxtars до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Avaxtars до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avaxtars до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.14%
|30 днів
|$ 0
|-36.18%
|60 днів
|$ 0
|+36.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avaxtars: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-2.14%
+9.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVXT Token is a crypto-asset that was generated on Avalanche Blockchain Platform using ERC-20 Token standard. The AVXT token is a utility token generated by farming NFTs, used to accelerate NFT farming, trading Boxes, items and newly generated Gen2 NFTs.
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