Ціна AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)
Поточна ціна AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 215.81K USD. Ціна AVAXMINERAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AvaxMinerAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.33K USD
- зміна ціни AvaxMinerAI протягом дня — +115.99%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AvaxMinerAI до USD становила $ +0.0001158.
За останні 30 днів зміна ціни AvaxMinerAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AvaxMinerAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AvaxMinerAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001158
|+115.99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AvaxMinerAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+13.32%
+115.99%
-46.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AvaxMinerAI is an AI Agent automated by Eternal AI which is the 1st AI agent deployed with its own personality, capabilities & token on Avalanche. Trading is live on the main DEX of the Avalanche ecosystem LFJ also known as trader joe. AvaxMinerAI started as a fairlaunch token on Bellum Exchange. AvaxMinerAI tokens can be bought using Avax. Listed on Moontok contract renounced liquidity locked & Dexscreener updated.
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