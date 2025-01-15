Сьогоднішня ціна AvaxMinerAI (AVAXMINERAI)

Поточна ціна AvaxMinerAI (AVAXMINERAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 215.81K USD. Ціна AVAXMINERAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AvaxMinerAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.33K USD

- зміна ціни AvaxMinerAI протягом дня — +115.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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