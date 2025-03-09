Сьогоднішня ціна AVAX Meme Index (AMI)

Поточна ціна AVAX Meme Index (AMI) сьогодні становить 96.14 USD з ринковою капіталізацією $ 92.11K USD. Ціна AMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AVAX Meme Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.45K USD

- зміна ціни AVAX Meme Index протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 956.00 USD

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