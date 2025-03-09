Ціна AVAX Meme Index (AMI)
Поточна ціна AVAX Meme Index (AMI) сьогодні становить 96.14 USD з ринковою капіталізацією $ 92.11K USD. Ціна AMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVAX Meme Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.45K USD
- зміна ціни AVAX Meme Index протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 956.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVAX Meme Index до USD становила $ +0.491363.
За останні 30 днів зміна ціни AVAX Meme Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AVAX Meme Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AVAX Meme Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.491363
|+0.51%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AVAX Meme Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.79%
+0.51%
-9.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Increase Exposure Our primary goal is to bring more visibility to meme coins through strategic initiatives. feature image Technical Assistance We provide technical support to meme coin projects, helping them with various development needs. feature image Liquidity Pools and Arbitrage Multiple LPs generate arbitrage opportunities, increasing volume and liquidity for these meme coins. feature image Diversification & Risk Management With over 50 meme coin liquidity pools, most co-funded by the meme coin founders, AMI is creating a vibrant ecosystem for meme coin enthusiasts.
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