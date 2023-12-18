Токеноміка AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Дізнайтеся ключову інформацію про AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Офіційний вебсайт: https://nochill.lol Купити NOCHILL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,75M $ 5,75M $ 5,75M Загальна пропозиція: $ 1,55B $ 1,55B $ 1,55B Циркуляційна пропозиція: $ 1,55B $ 1,55B $ 1,55B FDV (повністю розведена вартість): $ 5,75M $ 5,75M $ 5,75M Історичний максимум: $ 0,03121838 $ 0,03121838 $ 0,03121838 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00370276 $ 0,00370276 $ 0,00370276 Дізнайтеся більше про ціну AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Токеноміка AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOCHILL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOCHILL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOCHILL, досліджуйте ціну токена NOCHILL в реальному часі!

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