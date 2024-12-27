Сьогоднішня ціна AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)

Поточна ціна AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) сьогодні становить 0.00252278 USD з ринковою капіталізацією $ 3.91M USD. Ціна NOCHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AVAX HAS NO CHILL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.82K USD

- зміна ціни AVAX HAS NO CHILL протягом дня — -0.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.55B USD

Отримуйте оновлення цін NOCHILL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOCHILL.