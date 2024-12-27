Ціна AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL)
Поточна ціна AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) сьогодні становить 0.00252278 USD з ринковою капіталізацією $ 3.91M USD. Ціна NOCHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVAX HAS NO CHILL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 123.82K USD
- зміна ціни AVAX HAS NO CHILL протягом дня — -0.49%
- циркуляційна пропозиція – 1.55B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVAX HAS NO CHILL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AVAX HAS NO CHILL до USD становила $ -0.0011552980.
За останні 60 днів зміна ціни AVAX HAS NO CHILL до USD становила $ -0.0002611422.
За останні 90 днів зміна ціни AVAX HAS NO CHILL до USD становила $ -0.002517039799586488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.49%
|30 днів
|$ -0.0011552980
|-45.79%
|60 днів
|$ -0.0002611422
|-10.35%
|90 днів
|$ -0.002517039799586488
|-49.94%
Останній аналіз цін AVAX HAS NO CHILL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-0.49%
-7.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle.
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