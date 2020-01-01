Токеноміка Avatly (AVATLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Avatly (AVATLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Avatly (AVATLY) THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way. Офіційний вебсайт: https://avatly.com/ Купити AVATLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Avatly (AVATLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Avatly (AVATLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,11K $ 47,11K $ 47,11K Загальна пропозиція: $ 74,93M $ 74,93M $ 74,93M Циркуляційна пропозиція: $ 64,93M $ 64,93M $ 64,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 54,36K $ 54,36K $ 54,36K Історичний максимум: $ 0,083384 $ 0,083384 $ 0,083384 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00072545 $ 0,00072545 $ 0,00072545 Дізнайтеся більше про ціну Avatly (AVATLY)

Токеноміка Avatly (AVATLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Avatly (AVATLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVATLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVATLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVATLY, досліджуйте ціну токена AVATLY в реальному часі!

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