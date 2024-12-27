Сьогоднішня ціна Avatly (AVATLY)

Поточна ціна Avatly (AVATLY) сьогодні становить 0.00216231 USD з ринковою капіталізацією $ 140.41K USD. Ціна AVATLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avatly:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.51 USD

- зміна ціни Avatly протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 64.93M USD

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