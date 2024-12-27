Ціна Avatly (AVATLY)
Поточна ціна Avatly (AVATLY) сьогодні становить 0.00216231 USD з ринковою капіталізацією $ 140.41K USD. Ціна AVATLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avatly:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.51 USD
- зміна ціни Avatly протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 64.93M USD
Отримуйте оновлення цін AVATLY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AVATLY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avatly до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Avatly до USD становила $ -0.0003934418.
За останні 60 днів зміна ціни Avatly до USD становила $ -0.0004562718.
За останні 90 днів зміна ціни Avatly до USD становила $ -0.0006055724067405195.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ -0.0003934418
|-18.19%
|60 днів
|$ -0.0004562718
|-21.10%
|90 днів
|$ -0.0006055724067405195
|-21.87%
Останній аналіз цін Avatly: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
+0.19%
-4.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE FIRST METAVERSE FOR FASHION INDUSTRY NEW DIMENSION Our desire is to create outstanding experience of trying on virtual clothes in the Metaverse. We are convinced that Metaverse and VR technology is the key to realising this vision. FASHION EXPERIENCE Thanks to the metaverse and 3D avatars, we take the shopping experience into a completely new dimension. Trying on, sharing outfits and buying clothes in the metaverse will be so unbelievably exciting that you will never want to do it in other way.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AVATLY до AUD
A$0.003459696
|1 AVATLY до GBP
￡0.0017082249
|1 AVATLY до EUR
€0.0020758176
|1 AVATLY до USD
$0.00216231
|1 AVATLY до MYR
RM0.0096655257
|1 AVATLY до TRY
₺0.0762430506
|1 AVATLY до JPY
¥0.3413206335
|1 AVATLY до RUB
₽0.2232585075
|1 AVATLY до INR
₹0.1849856205
|1 AVATLY до IDR
Rp35.4476992464
|1 AVATLY до PHP
₱0.1254572262
|1 AVATLY до EGP
￡E.0.1099750866
|1 AVATLY до BRL
R$0.0133630758
|1 AVATLY до CAD
C$0.0030921033
|1 AVATLY до BDT
৳0.257963583
|1 AVATLY до NGN
₦3.3472126338
|1 AVATLY до UAH
₴0.0905142966
|1 AVATLY до VES
Bs0.11027781
|1 AVATLY до PKR
Rs0.6009708183
|1 AVATLY до KZT
₸1.1186278323
|1 AVATLY до THB
฿0.0737563941
|1 AVATLY до TWD
NT$0.0710102604
|1 AVATLY до CHF
Fr0.001946079
|1 AVATLY до HKD
HK$0.0167795256
|1 AVATLY до MAD
.د.م0.0217528386