Сьогоднішня ціна AVATAR UI

Поточна ціна AVATAR UI (AUI) сьогодні становить $ 0.02325416, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUI до USD становить $ 0.02325416 за AUI.

AVATAR UI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,622.4, з циркуляційною пропозицією у 499.80K AUI. Протягом останніх 24 годин AUI торгувався між $ 0.02325123 (мінімум) та $ 0.02325363 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.227586, тоді як історичний мінімум — $ 0.01421108.

У короткостроковій динаміці AUI змінився на +0.01% за останню годину та на -15.77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 116.27.

Ринкова інформація щодо AVATAR UI (AUI)

Ринкова капіталізація $ 11.62K$ 11.62K $ 11.62K Обсяг (за 24 год) $ 116.27$ 116.27 $ 116.27 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.62K$ 11.62K $ 11.62K Циркуляційне постачання 499.80K 499.80K 499.80K Загальна пропозиція 499,801.622662 499,801.622662 499,801.622662

Поточна ринкова капіталізація AVATAR UI — $ 11.62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 116.27. Циркуляційна пропозиція AUI — 499.80K, зі загальною пропозицією 499801.622662. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.62K.