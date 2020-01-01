Токеноміка Avarik Saga (AVRK) Дізнайтеся ключову інформацію про Avarik Saga (AVRK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Avarik Saga (AVRK) At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre. Офіційний вебсайт: https://avariksaga.com/ Whitepaper: https://avarik-saga.gitbook.io/avarik-saga Купити AVRK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Avarik Saga (AVRK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Avarik Saga (AVRK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 537,74K $ 537,74K $ 537,74K Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 188,69M $ 188,69M $ 188,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Історичний максимум: $ 0,173248 $ 0,173248 $ 0,173248 Історичний мінімум: $ 0,00266836 $ 0,00266836 $ 0,00266836 Поточна ціна: $ 0,00284985 $ 0,00284985 $ 0,00284985 Дізнайтеся більше про ціну Avarik Saga (AVRK)

Токеноміка Avarik Saga (AVRK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Avarik Saga (AVRK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVRK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVRK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVRK, досліджуйте ціну токена AVRK в реальному часі!

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