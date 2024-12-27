Ціна Avarik Saga (AVRK)
Поточна ціна Avarik Saga (AVRK) сьогодні становить 0.02702883 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28M USD. Ціна AVRK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avarik Saga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.70K USD
- зміна ціни Avarik Saga протягом дня — -2.13%
- циркуляційна пропозиція – 84.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avarik Saga до USD становила $ -0.00058844258181288.
За останні 30 днів зміна ціни Avarik Saga до USD становила $ +0.0461220657.
За останні 60 днів зміна ціни Avarik Saga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avarik Saga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00058844258181288
|-2.13%
|30 днів
|$ +0.0461220657
|+170.64%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avarik Saga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-2.13%
+40.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At Avarik Saga we are leading the charge in transforming anime mobile gaming by building an anime gaming ecosystem like no other. We’re combining blockchain technology and AI through Large Language Models (LLMs) to set a new standard for interaction and immersion. At the core of Red Covenant's innovation is its groundbreaking AI-powered Large Language Model (LLM) feature, which transforms the way players interact with their in-game characters. This double parasocial relationship allows players to connect with their Forsaken on a deeper level by engaging in real-time conversations through their favorite messaging applications, such as Telegram. These interactions are not just cosmetic but dynamically impact the game, unlocking new content, enhancing character bonds, and revealing hidden items. For the first time, players can speak directly with their characters, bringing a whole new dimension of personalization and immersion to the RPG genre.
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