Сьогоднішня ціна Avarik Saga (AVRK)

Поточна ціна Avarik Saga (AVRK) сьогодні становить 0.02702883 USD з ринковою капіталізацією $ 2.28M USD. Ціна AVRK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avarik Saga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.70K USD

- зміна ціни Avarik Saga протягом дня — -2.13%

- циркуляційна пропозиція – 84.19M USD

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