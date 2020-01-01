Токеноміка Avant USD (AVUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Avant USD (AVUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Avant USD (AVUSD) Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets. Офіційний вебсайт: https://www.avantprotocol.com/ Купити AVUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Avant USD (AVUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Avant USD (AVUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 76,86M $ 76,86M $ 76,86M Загальна пропозиція: $ 76,86M $ 76,86M $ 76,86M Циркуляційна пропозиція: $ 76,86M $ 76,86M $ 76,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 76,86M $ 76,86M $ 76,86M Історичний максимум: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Історичний мінімум: $ 0,967857 $ 0,967857 $ 0,967857 Поточна ціна: $ 1,0 $ 1,0 $ 1,0 Дізнайтеся більше про ціну Avant USD (AVUSD)

Токеноміка Avant USD (AVUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Avant USD (AVUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVUSD, досліджуйте ціну токена AVUSD в реальному часі!

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