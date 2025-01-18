Ціна Avant USD (AVUSD)
Поточна ціна Avant USD (AVUSD) сьогодні становить 0.999773 USD з ринковою капіталізацією $ 6.88M USD. Ціна AVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Avant USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63K USD
- зміна ціни Avant USD протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 6.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Avant USD до USD становила $ -0.0008790621643808.
За останні 30 днів зміна ціни Avant USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Avant USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Avant USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0008790621643808
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Avant USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-0.08%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avant is a DeFi platform established in June 2024 with the mission to create a more inclusive financial system through a DeFi-powered stable-value token. The platform introduces avUSD, a stable-value token, and savUSD, its staked, yield-bearing counterpart. Mission and Vision Avant's mission is to provide a DeFi-backed stable-value token that aligns with the core principles of decentralization: being accessible 24/7, open to everyone, and offering equal financial opportunities regardless of investment size. Avant seeks to bridge the gap between DeFi and traditional finance (TradFi), becoming a global financial powerhouse that innovates how yield is generated and value is stored across financial markets.
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