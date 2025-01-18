Сьогоднішня ціна Avant USD (AVUSD)

Поточна ціна Avant USD (AVUSD) сьогодні становить 0.999773 USD з ринковою капіталізацією $ 6.88M USD. Ціна AVUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Avant USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.63K USD

- зміна ціни Avant USD протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 6.89M USD

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