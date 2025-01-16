Ціна AVACOIN (AVACN)
Поточна ціна AVACOIN (AVACN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVACN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AVACOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 321.18K USD
- зміна ціни AVACOIN протягом дня — +8.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AVACOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AVACOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AVACOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AVACOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.08%
|30 днів
|$ 0
|-67.32%
|60 днів
|$ 0
|-82.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AVACOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
+8.08%
-23.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVACOIN is a Telegram mini-app featuring its own marketplace catering to various mini-app categories.
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