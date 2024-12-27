Ціна AvaCoach (AVAC)
Поточна ціна AvaCoach (AVAC) сьогодні становить 0.00242878 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна AVAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AvaCoach:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.25K USD
- зміна ціни AvaCoach протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 744.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AvaCoach до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AvaCoach до USD становила $ -0.0002457952.
За останні 60 днів зміна ціни AvaCoach до USD становила $ -0.0002029828.
За останні 90 днів зміна ціни AvaCoach до USD становила $ -0.0003167825461973356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ -0.0002457952
|-10.12%
|60 днів
|$ -0.0002029828
|-8.35%
|90 днів
|$ -0.0003167825461973356
|-11.53%
Останній аналіз цін AvaCoach: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-0.16%
+3.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AvaCoach is an innovative language learning platform that combines cutting-edge AI technology with an engaging, token-based ecosystem. Our mission is to make learning English fun, interactive, and rewarding. With our AI avatars, users can practice and improve their language skills in real-life scenarios, while earning rewards for their progress. Whether you're a beginner or looking to polish your advanced skills, AvaCoach offers a variety of modules tailored to your needs. Join our community and transform your learning experience with AvaCoach!
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