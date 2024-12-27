Сьогоднішня ціна AvaCoach (AVAC)

Поточна ціна AvaCoach (AVAC) сьогодні становить 0.00242878 USD з ринковою капіталізацією $ 1.81M USD. Ціна AVAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AvaCoach:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.25K USD

- зміна ціни AvaCoach протягом дня — -0.16%

- циркуляційна пропозиція – 744.97M USD

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