Що таке AUX Coin ( AUX)

AUX Coins are stablecoins backed by one milligram of gold. They are redeemable for physical gold on request, starting with ten troy ounces of gold, and increasing in one-ounce increments. AUX Coins are legally considered pickup slips or warehouse receipts for physical metal and, as such, are considered utility tokens in most jurisdictions.

