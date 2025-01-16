Ціна AUX Coin (AUX)
Поточна ціна AUX Coin (AUX) сьогодні становить 0.092631 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AUX Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни AUX Coin протягом дня — +1.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AUX Coin до USD становила $ +0.00105236.
За останні 30 днів зміна ціни AUX Coin до USD становила $ +0.0017058739.
За останні 60 днів зміна ціни AUX Coin до USD становила $ +0.0023033624.
За останні 90 днів зміна ціни AUX Coin до USD становила $ +0.00094178905873339.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00105236
|+1.15%
|30 днів
|$ +0.0017058739
|+1.84%
|60 днів
|$ +0.0023033624
|+2.49%
|90 днів
|$ +0.00094178905873339
|+1.03%
Останній аналіз цін AUX Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
+1.15%
+0.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AUX Coins are stablecoins backed by one milligram of gold. They are redeemable for physical gold on request, starting with ten troy ounces of gold, and increasing in one-ounce increments. AUX Coins are legally considered pickup slips or warehouse receipts for physical metal and, as such, are considered utility tokens in most jurisdictions.
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