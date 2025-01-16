Сьогоднішня ціна Autumn (AUTUMN)

Поточна ціна Autumn (AUTUMN) сьогодні становить 0.00350957 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUTUMN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autumn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 204.57 USD

- зміна ціни Autumn протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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