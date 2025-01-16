Ціна AutoSingle (AUTOS)
Поточна ціна AutoSingle (AUTOS) сьогодні становить 0.00138195 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUTOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AutoSingle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.47 USD
- зміна ціни AutoSingle протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AutoSingle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AutoSingle до USD становила $ -0.0000329888.
За останні 60 днів зміна ціни AutoSingle до USD становила $ -0.0000190170.
За останні 90 днів зміна ціни AutoSingle до USD становила $ -0.0000523554033294355.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000329888
|-2.38%
|60 днів
|$ -0.0000190170
|-1.37%
|90 днів
|$ -0.0000523554033294355
|-3.65%
Останній аналіз цін AutoSingle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AutoSingle, a product under Single Finance Lab, provides automated yield farming strategies that are tailor-made for farmers who want to save time on monitoring the market themselves.
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