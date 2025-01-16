Ціна AutoShark (JAWS)
Поточна ціна AutoShark (JAWS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JAWS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AutoShark:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.17 USD
- зміна ціни AutoShark протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AutoShark до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AutoShark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AutoShark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AutoShark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.28%
|30 днів
|$ 0
|-2.32%
|60 днів
|$ 0
|+24.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AutoShark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+1.28%
+1.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AutoShark is the number #1 yield optimizer for Automatic Liquidity AMMs on Binance Smart Chain.
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