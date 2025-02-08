Сьогоднішня ціна Autonomys Network (AI3)

Поточна ціна Autonomys Network (AI3) сьогодні становить 0.283363 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AI3 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autonomys Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.02K USD

- зміна ціни Autonomys Network протягом дня — -6.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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