Ціна Autonomys Network (AI3)
Поточна ціна Autonomys Network (AI3) сьогодні становить 0.283363 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AI3 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autonomys Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.02K USD
- зміна ціни Autonomys Network протягом дня — -6.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autonomys Network до USD становила $ -0.020188763322204.
За останні 30 днів зміна ціни Autonomys Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Autonomys Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Autonomys Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.020188763322204
|-6.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Autonomys Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-6.65%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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