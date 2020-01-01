Токеноміка Autonomous Virtual Beings (AVB) Дізнайтеся ключову інформацію про Autonomous Virtual Beings (AVB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Autonomous Virtual Beings (AVB) $AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant. Офіційний вебсайт: https://avb.gg Купити AVB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Autonomous Virtual Beings (AVB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Autonomous Virtual Beings (AVB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Загальна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Циркуляційна пропозиція: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,52M $ 1,52M $ 1,52M Історичний максимум: $ 0,077253 $ 0,077253 $ 0,077253 Історичний мінімум: $ 0,00102873 $ 0,00102873 $ 0,00102873 Поточна ціна: $ 0,00152939 $ 0,00152939 $ 0,00152939 Дізнайтеся більше про ціну Autonomous Virtual Beings (AVB)

Токеноміка Autonomous Virtual Beings (AVB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Autonomous Virtual Beings (AVB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AVB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AVB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AVB, досліджуйте ціну токена AVB в реальному часі!

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