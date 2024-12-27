Сьогоднішня ціна Autonomous Virtual Beings (AVB)

Поточна ціна Autonomous Virtual Beings (AVB) сьогодні становить 0.00924404 USD з ринковою капіталізацією $ 9.27M USD. Ціна AVB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autonomous Virtual Beings:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08M USD

- зміна ціни Autonomous Virtual Beings протягом дня — -12.17%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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