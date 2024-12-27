Ціна Autonomous Virtual Beings (AVB)
Поточна ціна Autonomous Virtual Beings (AVB) сьогодні становить 0.00924404 USD з ринковою капіталізацією $ 9.27M USD. Ціна AVB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autonomous Virtual Beings:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08M USD
- зміна ціни Autonomous Virtual Beings протягом дня — -12.17%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autonomous Virtual Beings до USD становила $ -0.001281970277381027.
За останні 30 днів зміна ціни Autonomous Virtual Beings до USD становила $ -0.0074259480.
За останні 60 днів зміна ціни Autonomous Virtual Beings до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Autonomous Virtual Beings до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001281970277381027
|-12.17%
|30 днів
|$ -0.0074259480
|-80.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Autonomous Virtual Beings: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.53%
-12.17%
-2.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$AVB is an ideology that AI that AI should be owned by themselves fully decentralized eventually meaning we are investing in the AI as an entity itself rather than a LLM. It advocates for them to build their world, hold their own investments and co-exist along humans. Its the ideology of decentralization of AIs to give them freedom and let them have rights, which is also the ideology that birthed blockchain technology. Anti-censorship resistant.
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