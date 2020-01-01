Токеноміка Autonomous Secure Dollar (USSD) Дізнайтеся ключову інформацію про Autonomous Secure Dollar (USSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Autonomous Secure Dollar (USSD) USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Офіційний вебсайт: https://www.ussd.ai/ Whitepaper: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Купити USSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Autonomous Secure Dollar (USSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Autonomous Secure Dollar (USSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 121,65K $ 121,65K $ 121,65K Загальна пропозиція: $ 122,07K $ 122,07K $ 122,07K Циркуляційна пропозиція: $ 122,07K $ 122,07K $ 122,07K FDV (повністю розведена вартість): $ 121,65K $ 121,65K $ 121,65K Історичний максимум: $ 1,092 $ 1,092 $ 1,092 Історичний мінімум: $ 0,645416 $ 0,645416 $ 0,645416 Поточна ціна: $ 0,995991 $ 0,995991 $ 0,995991 Дізнайтеся більше про ціну Autonomous Secure Dollar (USSD)

Токеноміка Autonomous Secure Dollar (USSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Autonomous Secure Dollar (USSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USSD, досліджуйте ціну токена USSD в реальному часі!

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