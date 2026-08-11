Сьогоднішня ціна AUTONOMOPOLY

Поточна ціна AUTONOMOPOLY (AUTONO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUTONO до USD становить $ 0 за AUTONO.

AUTONOMOPOLY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 649 789, з циркуляційною пропозицією у 100,00B AUTONO. Протягом останніх 24 годин AUTONO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AUTONO змінився на +1,79% за останню годину та на -17,64% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AUTONOMOPOLY (AUTONO)

Ринкова капіталізація $ 649,79K$ 649,79K $ 649,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 649,79K$ 649,79K $ 649,79K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація AUTONOMOPOLY — $ 649,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUTONO — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 649,79K.