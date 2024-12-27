Сьогоднішня ціна Autonio (NIOX)

Поточна ціна Autonio (NIOX) сьогодні становить 0.00117356 USD з ринковою капіталізацією $ 200.59K USD. Ціна NIOX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autonio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 276.96K USD

- зміна ціни Autonio протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 169.84M USD

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