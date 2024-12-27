Ціна Autonio (NIOX)
Поточна ціна Autonio (NIOX) сьогодні становить 0.00117356 USD з ринковою капіталізацією $ 200.59K USD. Ціна NIOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autonio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 276.96K USD
- зміна ціни Autonio протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 169.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autonio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Autonio до USD становила $ +0.0000802612.
За останні 60 днів зміна ціни Autonio до USD становила $ -0.0000321973.
За останні 90 днів зміна ціни Autonio до USD становила $ -0.0000829068157568992.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ +0.0000802612
|+6.84%
|60 днів
|$ -0.0000321973
|-2.74%
|90 днів
|$ -0.0000829068157568992
|-6.59%
Останній аналіз цін Autonio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-0.05%
-3.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Autonio Foundation is a decentralized autonomous organization built around developing accessible, easy to use and affordable trading tools. These tools make it easier for crypto traders to conduct trading analysis, deploy trading algorithms, exchange crypto currencies, sell their strategies and pool funds for trading purposes, all with profitability, security and ease.
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