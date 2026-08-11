Сьогоднішня ціна Auton ai

Поточна ціна Auton ai (AUTO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUTO до USD становить $ 0 за AUTO.

Auton ai наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10,727.7, з циркуляційною пропозицією у 999.83M AUTO. Протягом останніх 24 годин AUTO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AUTO змінився на -- за останню годину та на -7.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Auton ai (AUTO)

Ринкова капіталізація $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K Циркуляційне постачання 999.83M 999.83M 999.83M Загальна пропозиція 999,830,421.205145 999,830,421.205145 999,830,421.205145

Поточна ринкова капіталізація Auton ai — $ 10.73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUTO — 999.83M, зі загальною пропозицією 999830421.205145. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.73K.