Ціна AUTOMATIX (ATX)
Поточна ціна AUTOMATIX (ATX) сьогодні становить 0.00270405 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AUTOMATIX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.95 USD
- зміна ціни AUTOMATIX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AUTOMATIX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AUTOMATIX до USD становила $ -0.0003412411.
За останні 60 днів зміна ціни AUTOMATIX до USD становила $ +0.0004770777.
За останні 90 днів зміна ціни AUTOMATIX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003412411
|-12.61%
|60 днів
|$ +0.0004770777
|+17.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AUTOMATIX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-16.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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