Інформація щодо ціни automation (AUTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00000194$ 0,00000194 $ 0,00000194 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -1,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,57%

Актуальна ціна automation (AUTO) становить --. За останні 24 години AUTO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AUTO становить $ 0,00000194, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то AUTO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -1,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо automation (AUTO)

Ринкова капіталізація $ 48,58K$ 48,58K $ 48,58K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,58K$ 48,58K $ 48,58K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація automation — $ 48,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUTO — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,58K.