Токеноміка Automata (ATA) Дізнайтеся ключову інформацію про Automata (ATA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Automata (ATA) Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Офіційний вебсайт: https://www.ata.network/ Whitepaper: https://docs.ata.network/research/lightpaper Купити ATA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Automata (ATA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Automata (ATA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,85M $ 23,85M $ 23,85M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 587,79M $ 587,79M $ 587,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,58M $ 40,58M $ 40,58M Історичний максимум: $ 2,36 $ 2,36 $ 2,36 Історичний мінімум: $ 0,0355274 $ 0,0355274 $ 0,0355274 Поточна ціна: $ 0,04060468 $ 0,04060468 $ 0,04060468 Дізнайтеся більше про ціну Automata (ATA)

Токеноміка Automata (ATA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Automata (ATA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATA, досліджуйте ціну токена ATA в реальному часі!

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