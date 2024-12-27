Ціна Automata (ATA)
Поточна ціна Automata (ATA) сьогодні становить 0.098327 USD з ринковою капіталізацією $ 55.36M USD. Ціна ATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Automata:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77M USD
- зміна ціни Automata протягом дня — -0.23%
- циркуляційна пропозиція – 562.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Automata до USD становила $ -0.00023605821782502.
За останні 30 днів зміна ціни Automata до USD становила $ -0.0123108648.
За останні 60 днів зміна ціни Automata до USD становила $ +0.0209068275.
За останні 90 днів зміна ціни Automata до USD становила $ +0.0037245035424535.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00023605821782502
|-0.23%
|30 днів
|$ -0.0123108648
|-12.52%
|60 днів
|$ +0.0209068275
|+21.26%
|90 днів
|$ +0.0037245035424535
|+3.94%
Останній аналіз цін Automata: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
-0.23%
+3.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.
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