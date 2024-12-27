Сьогоднішня ціна Automata (ATA)

Поточна ціна Automata (ATA) сьогодні становить 0.098327 USD з ринковою капіталізацією $ 55.36M USD. Ціна ATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Automata:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.77M USD

- зміна ціни Automata протягом дня — -0.23%

- циркуляційна пропозиція – 562.78M USD

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