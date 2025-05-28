Сьогоднішня ціна Autolayer (LAY3R)

Поточна ціна Autolayer (LAY3R) сьогодні становить 0,0068902 USD з ринковою капіталізацією $ 91,88K USD. Ціна LAY3R до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autolayer:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Autolayer протягом дня — +30,49%

- циркуляційна пропозиція – 13,33M USD

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