Ціна Autolayer (LAY3R)
Поточна ціна Autolayer (LAY3R) сьогодні становить 0,0068902 USD з ринковою капіталізацією $ 91,88K USD. Ціна LAY3R до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autolayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Autolayer протягом дня — +30,49%
- циркуляційна пропозиція – 13,33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autolayer до USD становила $ +0,0016099.
За останні 30 днів зміна ціни Autolayer до USD становила $ +0,0014729738.
За останні 60 днів зміна ціни Autolayer до USD становила $ -0,0036728858.
За останні 90 днів зміна ціни Autolayer до USD становила $ -0,046390740851484555.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0016099
|+30,49%
|30 днів
|$ +0,0014729738
|+21,38%
|60 днів
|$ -0,0036728858
|-53,30%
|90 днів
|$ -0,046390740851484555
|-87,06%
Останній аналіз цін Autolayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,44%
+30,49%
+16,15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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