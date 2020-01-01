Токеноміка Autobahn Network (TXL) Дізнайтеся ключову інформацію про Autobahn Network (TXL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Autobahn Network (TXL) The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Офіційний вебсайт: https://www.autobahn.network/ Купити TXL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Autobahn Network (TXL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Autobahn Network (TXL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 83,80K $ 83,80K $ 83,80K Загальна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Циркуляційна пропозиція: $ 127,12M $ 127,12M $ 127,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 395,51K $ 395,51K $ 395,51K Історичний максимум: $ 0,812598 $ 0,812598 $ 0,812598 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0006592 $ 0,0006592 $ 0,0006592 Дізнайтеся більше про ціну Autobahn Network (TXL)

Токеноміка Autobahn Network (TXL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Autobahn Network (TXL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TXL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TXL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TXL, досліджуйте ціну токена TXL в реальному часі!

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