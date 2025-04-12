Сьогоднішня ціна AutoAir AI (AAI)

Поточна ціна AutoAir AI (AAI) сьогодні становить 0.00169783 USD з ринковою капіталізацією $ 56.45K USD. Ціна AAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AutoAir AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AutoAir AI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 33.25M USD

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