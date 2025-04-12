Ціна AutoAir AI (AAI)
Поточна ціна AutoAir AI (AAI) сьогодні становить 0.00169783 USD з ринковою капіталізацією $ 56.45K USD. Ціна AAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AutoAir AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AutoAir AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 33.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AutoAir AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AutoAir AI до USD становила $ -0.0005905753.
За останні 60 днів зміна ціни AutoAir AI до USD становила $ -0.0011904633.
За останні 90 днів зміна ціни AutoAir AI до USD становила $ -0.009251085542111309.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005905753
|-34.78%
|60 днів
|$ -0.0011904633
|-70.11%
|90 днів
|$ -0.009251085542111309
|-84.49%
Останній аналіз цін AutoAir AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-19.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is AutoAir AI? AutoAir AI is an innovation Telegram bot revolutionizing the way users engage with airdrops in the cryptocurrency space. Leveraged AI technology, AutoAir AI simplifies the process of discovering and participating in airdrops across various blockchain networks. By utilizing advanced technology, AutoAir AI enables users to effortlessly navigate the complex landscape of decentralized finance (DeFi) and access exclusive token rewards with ease. What makes AutoAir AI Unique? What sets AutoAir AI apart is its strategic blend of cutting-edge technology and user-centric design. Unlike traditional airdrop platforms, AutoAir AI employs sophisticated algorithms to streamline the airdrop hunting experience, ensuring users never miss out on lucrative opportunities. Additionally, its intuitive interface and seamless integration with Telegram provide users with unparalleled convenience, allowing them to engage with airdrops anytime, anywhere. What’s Next for AutoAir AI? Looking ahead, AutoAir AI is committed to continuous innovation and expansion. The team behind AutoAir AI is dedicated to enhancing the platform's functionality and user experience through ongoing development and updates. Future plans include the integration of new blockchain networks, further optimization of AI algorithms, and the introduction of advanced features to empower users in their DeFi journey. What can AutoAir AI (AAI) Be Used For? AutoAir AI (AAI) serves as the native governance token of the platform, offering holders various benefits and utilities within the AutoAir AI ecosystem. Holders of AAI have the opportunity to participate in governance decisions, earn rewards through staking and liquidity provision, and unlock exclusive features and privileges. Additionally, AAI can be used to access premium services, pay transaction fees, and airdrops facilitated by the platform. With its innovative approach to airdrop farming and commitment to empowering users in the DeFi space, AutoAir AI continues to lead the way towards a more accessible and inclusive crypto ecosystem.
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