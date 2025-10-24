Інформація щодо ціни Auto Finance (TOKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,177384 $ 0,177384 $ 0,177384 Мін. за 24 год $ 0,209633 $ 0,209633 $ 0,209633 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,177384$ 0,177384 $ 0,177384 Макс. за 24 год $ 0,209633$ 0,209633 $ 0,209633 Рекордний максимум $ 79,02$ 79,02 $ 79,02 Найнижча ціна $ 0,12921$ 0,12921 $ 0,12921 Зміна ціни (за 1 год) +1,89% Зміна ціни (1 дн.) +17,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +18,41%

Актуальна ціна Auto Finance (TOKE) становить $0,209232. За останні 24 години TOKE торгувався між мінімумом у $ 0,177384 і максимумом у $ 0,209633, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOKE становить $ 79,02, тоді як його історичний мінімум — $ 0,12921.

Що стосується короткострокових результатів, то TOKE змінився на +1,89% за останню годину, +17,95% за 24 години та на +18,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Auto Finance (TOKE)

Ринкова капіталізація $ 17,35M$ 17,35M $ 17,35M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,92M$ 20,92M $ 20,92M Циркуляційне постачання 82,90M 82,90M 82,90M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Auto Finance — $ 17,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOKE — 82,90M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,92M.