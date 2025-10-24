Актуальна ціна Auto Finance сьогодні становить 0,209232 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOKE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOKE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Auto Finance сьогодні становить 0,209232 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOKE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOKE на MEXC вже зараз.

Ціна Auto Finance (TOKE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TOKE до USD:

$0,209149
+17,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Auto Finance (TOKE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Auto Finance (TOKE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,177384
Мін. за 24 год
$ 0,209633
Макс. за 24 год

$ 0,177384
$ 0,209633
$ 79,02
$ 0,12921
+1,89%

+17,95%

+18,41%

+18,41%

Актуальна ціна Auto Finance (TOKE) становить $0,209232. За останні 24 години TOKE торгувався між мінімумом у $ 0,177384 і максимумом у $ 0,209633, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOKE становить $ 79,02, тоді як його історичний мінімум — $ 0,12921.

Що стосується короткострокових результатів, то TOKE змінився на +1,89% за останню годину, +17,95% за 24 години та на +18,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Auto Finance (TOKE)

$ 17,35M
--
$ 20,92M
82,90M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Auto Finance — $ 17,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOKE — 82,90M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,92M.

Історія ціни Auto Finance (TOKE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Auto Finance до USD становила $ +0,03184836.
За останні 30 днів зміна ціни Auto Finance до USD становила $ -0,0724510366.
За останні 60 днів зміна ціни Auto Finance до USD становила $ +0,0479276443.
За останні 90 днів зміна ціни Auto Finance до USD становила $ +0,0083652367448507.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,03184836+17,95%
30 днів$ -0,0724510366-34,62%
60 днів$ +0,0479276443+22,91%
90 днів$ +0,0083652367448507+4,16%

Що таке Auto Finance (TOKE)

Auto Finance's flagship product, the Autopools protocol, is an LP Aggregator that autonomously rebalances LP positions across DeFi destinations to optimize yield based on market conditions and performance, while compounding rewards. Receipt tokens (e.g., autoETH) are fully composable across DeFi. Users can choose from a growing range of Autopools, which include DeFi blue-chip protocols and ecosystems. The TOKE token enables users to access reward shares via staking.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Auto Finance (TOKE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Auto Finance (USD)

Скільки коштуватиме Auto Finance (TOKE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Auto Finance (TOKE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Auto Finance.

Перегляньте прогноз ціни Auto Finance вже зараз!

TOKE до місцевих валют

Токеноміка Auto Finance (TOKE)

Розуміння токеноміки Auto Finance (TOKE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TOKE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Auto Finance (TOKE)

Скільки сьогодні коштує Auto Finance (TOKE)?
Актуальна ціна TOKE у USD становить 0,209232 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TOKE до USD?
Поточна ціна TOKE до USD — $ 0,209232. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Auto Finance?
Ринкова капіталізація TOKE — $ 17,35M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TOKE?
Циркуляційна пропозиція TOKE — 82,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TOKE?
TOKE досяг історичної максимальної ціни у 79,02 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TOKE?
Історична мінімальна ціна TOKE становила 0,12921 USD.
Який обсяг торгівлі TOKE?
Актуальний обсяг торгівлі TOKE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TOKE цього року?
TOKE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TOKE для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.