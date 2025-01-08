Ціна autista cat (AUTISTA)
Поточна ціна autista cat (AUTISTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.84K USD. Ціна AUTISTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності autista cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.60K USD
- зміна ціни autista cat протягом дня — -26.66%
- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни autista cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни autista cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни autista cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни autista cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26.66%
|30 днів
|$ 0
|+83.68%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін autista cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-26.66%
+97.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$AUTISTA cat is a unique and fun token centered around a spinning cat mascot called Autista Cat. It is 100% community-owned, with no developer wallets or centralized control, embodying the true spirit of decentralization. The project is powered by a passionate and growing community, dedicated to building and supporting its success. Autista Cat symbolizes unity, creativity, and the collective strength of its holders. 🚀🐱💜
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