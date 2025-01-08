Сьогоднішня ціна autista cat (AUTISTA)

Поточна ціна autista cat (AUTISTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.84K USD. Ціна AUTISTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності autista cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.60K USD

- зміна ціни autista cat протягом дня — -26.66%

- циркуляційна пропозиція – 999.70M USD

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