Сьогоднішня ціна Autist (AUTIST)

Поточна ціна Autist (AUTIST) сьогодні становить 2.48 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна AUTIST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autist:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.29K USD

- зміна ціни Autist протягом дня — -15.44%

- циркуляційна пропозиція – 565.10K USD

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