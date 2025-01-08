Ціна Autist (AUTIST)
Поточна ціна Autist (AUTIST) сьогодні становить 2.48 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна AUTIST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.29K USD
- зміна ціни Autist протягом дня — -15.44%
- циркуляційна пропозиція – 565.10K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autist до USD становила $ -0.452959798844995.
За останні 30 днів зміна ціни Autist до USD становила $ -2.1837610240.
За останні 60 днів зміна ціни Autist до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Autist до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.452959798844995
|-15.44%
|30 днів
|$ -2.1837610240
|-88.05%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Autist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.11%
-15.44%
-50.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.
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