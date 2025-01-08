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Ціна Autist (AUTIST)

USD

Графік ціни Autist (AUTIST) в реальному часі

$2.48
$2.48$2.48
-15.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Autist (AUTIST)

Поточна ціна Autist (AUTIST) сьогодні становить 2.48 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна AUTIST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.29K USD
- зміна ціни Autist протягом дня — -15.44%
- циркуляційна пропозиція – 565.10K USD

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Цінові показники Autist (AUTIST) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autist до USD становила $ -0.452959798844995.
За останні 30 днів зміна ціни Autist до USD становила $ -2.1837610240.
За останні 60 днів зміна ціни Autist до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Autist до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.452959798844995-15.44%
30 днів$ -2.1837610240-88.05%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Autist (AUTIST)

Останній аналіз цін Autist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.96
$ 1.96$ 1.96

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 29.33
$ 29.33$ 29.33

-6.11%

-15.44%

-50.52%

Ринкова інформація Autist (AUTIST)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 62.29K
$ 62.29K$ 62.29K

565.10K
565.10K 565.10K

Що таке Autist ( AUTIST)

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

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Ресурс Autist (AUTIST)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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AUTIST до місцевих валют

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A$3.968
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1.984
1 AUTIST до EUR
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1 AUTIST до USD
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1 AUTIST до MYR
RM11.1104
1 AUTIST до TRY
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1 AUTIST до JPY
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1 AUTIST до INR
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1 AUTIST до IDR
Rp39,999.9944
1 AUTIST до PHP
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1 AUTIST до EGP
￡E.125.612
1 AUTIST до BRL
R$15.1032
1 AUTIST до CAD
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1 AUTIST до VES
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Rs690.9776
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฿85.7088
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