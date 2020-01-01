Токеноміка autism (AUTISM) Дізнайтеся ключову інформацію про autism (AUTISM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація autism (AUTISM) Haha, how can autism be used as an insult? Only ignorant people would use autism as an insult. (And there's nothing I hate more than ignorance) Autism is a gift in my case, I have an IQ of over 150 which makes me technically a genius thanks to my autism. I've been going through school all my life being bored out of my fucking brains getting at least 95% on all my tests (and all the incorrect answers were silly mistakes ) because I'm just too fucking smart for school I can't wait for everyone else to learn someting I already knew within the first day or too of being taught it. Every year I scored the best of my year on these stupid multiple choice tests we do and the headmaster came to my class to tell me that, which obviously resulted in being called a 'nerd' which is true but I shouldn't be ridiculed for it. Офіційний вебсайт: https://autismcoinsol.com/ Купити AUTISM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни autism (AUTISM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена autism (AUTISM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 490,82K $ 490,82K $ 490,82K Загальна пропозиція: $ 948,98M $ 948,98M $ 948,98M Циркуляційна пропозиція: $ 948,98M $ 948,98M $ 948,98M FDV (повністю розведена вартість): $ 490,82K $ 490,82K $ 490,82K Історичний максимум: $ 0,01759547 $ 0,01759547 $ 0,01759547 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00051721 $ 0,00051721 $ 0,00051721 Дізнайтеся більше про ціну autism (AUTISM)

Токеноміка autism (AUTISM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки autism (AUTISM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUTISM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUTISM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUTISM, досліджуйте ціну токена AUTISM в реальному часі!

Прогноз ціни AUTISM Хочете знати, куди рухається AUTISM? Наша сторінка прогнозу ціни AUTISM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена AUTISM зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!