Сьогоднішня ціна Autism Coin

Поточна ціна Autism Coin (AUTISM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.51% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUTISM до USD становить $ 0 за AUTISM.

Autism Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,453.73, з циркуляційною пропозицією у 999.73M AUTISM. Протягом останніх 24 годин AUTISM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00435551, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AUTISM змінився на +0.03% за останню годину та на +6.91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Autism Coin (AUTISM)

Ринкова капіталізація $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16.45K$ 16.45K $ 16.45K Циркуляційне постачання 999.73M 999.73M 999.73M Загальна пропозиція 999,729,046.891173 999,729,046.891173 999,729,046.891173

Поточна ринкова капіталізація Autism Coin — $ 16.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUTISM — 999.73M, зі загальною пропозицією 999729046.891173. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16.45K.