Сьогоднішня ціна autism (AUTISM)

Поточна ціна autism (AUTISM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 525.28K USD. Ціна AUTISM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності autism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.41K USD

- зміна ціни autism протягом дня — -4.00%

- циркуляційна пропозиція – 948.99M USD

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