Ціна Autentic (AUT)
Поточна ціна Autentic (AUT) сьогодні становить 0.01242509 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Autentic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.69K USD
- зміна ціни Autentic протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AUT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AUT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Autentic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Autentic до USD становила $ +0.0007444095.
За останні 60 днів зміна ціни Autentic до USD становила $ -0.0022449665.
За останні 90 днів зміна ціни Autentic до USD становила $ -0.015392564013257132.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0007444095
|+5.99%
|60 днів
|$ -0.0022449665
|-18.06%
|90 днів
|$ -0.015392564013257132
|-55.33%
Останній аналіз цін Autentic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+13.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Autentic is the first protocol that unites investors, issuers, and traders for ICO/STO/IDO projects. We enable you to grow your income and impact communities via crypto projects.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AUT до AUD
A$0.0200043949
|1 AUT до GBP
￡0.0101885738
|1 AUT до EUR
€0.0120523373
|1 AUT до USD
$0.01242509
|1 AUT до MYR
RM0.055912905
|1 AUT до TRY
₺0.4402209387
|1 AUT до JPY
¥1.9422900688
|1 AUT до RUB
₽1.2734474741
|1 AUT до INR
₹1.0757642922
|1 AUT до IDR
Rp203.6899674096
|1 AUT до PHP
₱0.7274890195
|1 AUT до EGP
￡E.0.626224536
|1 AUT до BRL
R$0.075793049
|1 AUT до CAD
C$0.0178921296
|1 AUT до BDT
৳1.509648435
|1 AUT до NGN
₦19.3536929367
|1 AUT до UAH
₴0.5232205399
|1 AUT до VES
Bs0.67095486
|1 AUT до PKR
Rs3.4638665902
|1 AUT до KZT
₸6.5949892702
|1 AUT до THB
฿0.4272988451
|1 AUT до TWD
NT$0.4086612101
|1 AUT до CHF
Fr0.0113068319
|1 AUT до HKD
HK$0.0966672002
|1 AUT до MAD
.د.م0.1247479036