Сьогоднішня ціна Autentic (AUT)

Поточна ціна Autentic (AUT) сьогодні становить 0.01242509 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Autentic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.69K USD

- зміна ціни Autentic протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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