Актуальна ціна Australian Digital Dollar сьогодні становить 0,649703 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AUDD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AUDD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Australian Digital Dollar сьогодні становить 0,649703 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни AUDD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни AUDD на MEXC вже зараз.

Докладніше про AUDD

Інформація про ціну AUDD

Whitepaper AUDD

Офіційний вебсайт AUDD

Токеноміка AUDD

Прогноз ціни AUDD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Australian Digital Dollar

Ціна Australian Digital Dollar (AUDD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AUDD до USD:

$0,649225
$0,649225$0,649225
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Australian Digital Dollar (AUDD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,647668
$ 0,647668$ 0,647668
Мін. за 24 год
$ 0,650892
$ 0,650892$ 0,650892
Макс. за 24 год

$ 0,647668
$ 0,647668$ 0,647668

$ 0,650892
$ 0,650892$ 0,650892

$ 2,87
$ 2,87$ 2,87

$ 0,36464
$ 0,36464$ 0,36464

-0,02%

+0,29%

+0,39%

+0,39%

Актуальна ціна Australian Digital Dollar (AUDD) становить $0,649703. За останні 24 години AUDD торгувався між мінімумом у $ 0,647668 і максимумом у $ 0,650892, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AUDD становить $ 2,87, тоді як його історичний мінімум — $ 0,36464.

Що стосується короткострокових результатів, то AUDD змінився на -0,02% за останню годину, +0,29% за 24 години та на +0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Australian Digital Dollar (AUDD)

$ 3,82M
$ 3,82M$ 3,82M

--
----

$ 3,82M
$ 3,82M$ 3,82M

5,87M
5,87M 5,87M

5 869 320,704638
5 869 320,704638 5 869 320,704638

Поточна ринкова капіталізація Australian Digital Dollar — $ 3,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUDD — 5,87M, зі загальною пропозицією 5869320.704638. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,82M.

Історія ціни Australian Digital Dollar (AUDD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Australian Digital Dollar до USD становила $ +0,00187105.
За останні 30 днів зміна ціни Australian Digital Dollar до USD становила $ -0,0067999865.
За останні 60 днів зміна ціни Australian Digital Dollar до USD становила $ +0,0045755333.
За останні 90 днів зміна ціни Australian Digital Dollar до USD становила $ -0,0040340460365581.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00187105+0,29%
30 днів$ -0,0067999865-1,04%
60 днів$ +0,0045755333+0,70%
90 днів$ -0,0040340460365581-0,61%

Що таке Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Australian Digital Dollar (AUDD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Australian Digital Dollar (USD)

Скільки коштуватиме Australian Digital Dollar (AUDD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Australian Digital Dollar (AUDD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Australian Digital Dollar.

Перегляньте прогноз ціни Australian Digital Dollar вже зараз!

AUDD до місцевих валют

Токеноміка Australian Digital Dollar (AUDD)

Розуміння токеноміки Australian Digital Dollar (AUDD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AUDD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Australian Digital Dollar (AUDD)

Скільки сьогодні коштує Australian Digital Dollar (AUDD)?
Актуальна ціна AUDD у USD становить 0,649703 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна AUDD до USD?
Поточна ціна AUDD до USD — $ 0,649703. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Australian Digital Dollar?
Ринкова капіталізація AUDD — $ 3,82M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція AUDD?
Циркуляційна пропозиція AUDD — 5,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) AUDD?
AUDD досяг історичної максимальної ціни у 2,87 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) AUDD?
Історична мінімальна ціна AUDD становила 0,36464 USD.
Який обсяг торгівлі AUDD?
Актуальний обсяг торгівлі AUDD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна AUDD цього року?
AUDD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни AUDD для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:17:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Australian Digital Dollar (AUDD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.