Інформація щодо ціни Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,647668 $ 0,647668 $ 0,647668 Мін. за 24 год $ 0,650892 $ 0,650892 $ 0,650892 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,647668$ 0,647668 $ 0,647668 Макс. за 24 год $ 0,650892$ 0,650892 $ 0,650892 Рекордний максимум $ 2,87$ 2,87 $ 2,87 Найнижча ціна $ 0,36464$ 0,36464 $ 0,36464 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +0,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,39% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,39%

Актуальна ціна Australian Digital Dollar (AUDD) становить $0,649703. За останні 24 години AUDD торгувався між мінімумом у $ 0,647668 і максимумом у $ 0,650892, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AUDD становить $ 2,87, тоді як його історичний мінімум — $ 0,36464.

Що стосується короткострокових результатів, то AUDD змінився на -0,02% за останню годину, +0,29% за 24 години та на +0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Australian Digital Dollar (AUDD)

Ринкова капіталізація $ 3,82M$ 3,82M $ 3,82M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,82M$ 3,82M $ 3,82M Циркуляційне постачання 5,87M 5,87M 5,87M Загальна пропозиція 5 869 320,704638 5 869 320,704638 5 869 320,704638

Поточна ринкова капіталізація Australian Digital Dollar — $ 3,82M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUDD — 5,87M, зі загальною пропозицією 5869320.704638. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,82M.