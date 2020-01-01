Токеноміка Australian Crypto Coin Green (ACCG) Дізнайтеся ключову інформацію про Australian Crypto Coin Green (ACCG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Australian Crypto Coin Green (ACCG) AccoinGreen is one of the revolutionary projects by Australian Crypto Coin PTY LTD. It is here to bring changes in the payment infrastructure. It utilizes the BEP-20 token standard and Binance smart chain to make its payment platform safer, faster, and also beneficial to the environment. The AccoinGreen (ACCG) represents world GDP, and with a proper business plan, its value grows with time. The platform with a better payment system will ensure instant transaction, faster processing, and integration with all the sectors will make it easy to adopt. The payment platform will back ACCG coin, which is a BEP-20 token and it will be used in the complete ecosystem. Офіційний вебсайт: www.accoin.com.au Whitepaper: https://accoin.com.au/whitepaper Купити ACCG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Australian Crypto Coin Green (ACCG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Australian Crypto Coin Green (ACCG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,38T $ 2,38T $ 2,38T Історичний максимум: $ 0,101537 $ 0,101537 $ 0,101537 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,002379 $ 0,002379 $ 0,002379 Дізнайтеся більше про ціну Australian Crypto Coin Green (ACCG)

Токеноміка Australian Crypto Coin Green (ACCG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Australian Crypto Coin Green (ACCG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ACCG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ACCG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ACCG, досліджуйте ціну токена ACCG в реальному часі!

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