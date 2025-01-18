Ціна Australian Crypto Coin Green (ACCG)
Поточна ціна Australian Crypto Coin Green (ACCG) сьогодні становить 0.00218469 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACCG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Australian Crypto Coin Green:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 297.21K USD
- зміна ціни Australian Crypto Coin Green протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Australian Crypto Coin Green до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Australian Crypto Coin Green до USD становила $ -0.0000077923.
За останні 60 днів зміна ціни Australian Crypto Coin Green до USD становила $ +0.0003823734.
За останні 90 днів зміна ціни Australian Crypto Coin Green до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ -0.0000077923
|-0.35%
|60 днів
|$ +0.0003823734
|+17.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Australian Crypto Coin Green: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.50%
+0.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AccoinGreen is one of the revolutionary projects by Australian Crypto Coin PTY LTD. It is here to bring changes in the payment infrastructure. It utilizes the BEP-20 token standard and Binance smart chain to make its payment platform safer, faster, and also beneficial to the environment. The AccoinGreen (ACCG) represents world GDP, and with a proper business plan, its value grows with time. The platform with a better payment system will ensure instant transaction, faster processing, and integration with all the sectors will make it easy to adopt. The payment platform will back ACCG coin, which is a BEP-20 token and it will be used in the complete ecosystem.
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