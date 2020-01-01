Токеноміка Austin Capitals (AUX) Дізнайтеся ключову інформацію про Austin Capitals (AUX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Austin Capitals (AUX) Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies Офіційний вебсайт: https://austintoken.live/ Купити AUX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Austin Capitals (AUX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Austin Capitals (AUX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,45M $ 42,45M $ 42,45M Загальна пропозиція: $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M Циркуляційна пропозиція: $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,45M $ 42,45M $ 42,45M Історичний максимум: $ 4,36 $ 4,36 $ 4,36 Історичний мінімум: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Поточна ціна: $ 4,34 $ 4,34 $ 4,34 Дізнайтеся більше про ціну Austin Capitals (AUX)

Токеноміка Austin Capitals (AUX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Austin Capitals (AUX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUX, досліджуйте ціну токена AUX в реальному часі!

Прогноз ціни AUX Хочете знати, куди рухається AUX? Наша сторінка прогнозу ціни AUX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена AUX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!