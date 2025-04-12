Сьогоднішня ціна Austin Capitals (AUX)

Поточна ціна Austin Capitals (AUX) сьогодні становить 4.0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.18M USD. Ціна AUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Austin Capitals:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Austin Capitals протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 9.79M USD

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