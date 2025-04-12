Ціна Austin Capitals (AUX)
Поточна ціна Austin Capitals (AUX) сьогодні становить 4.0 USD з ринковою капіталізацією $ 39.18M USD. Ціна AUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Austin Capitals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Austin Capitals протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 9.79M USD
Отримуйте оновлення цін AUX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AUX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Austin Capitals до USD становила $ -0.004008945791258.
За останні 30 днів зміна ціни Austin Capitals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Austin Capitals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Austin Capitals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.004008945791258
|-0.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Austin Capitals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-0.10%
+2.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AUX до VND
₫102,564
|1 AUX до AUD
A$6.36
|1 AUX до GBP
￡3.04
|1 AUX до EUR
€3.52
|1 AUX до USD
$4
|1 AUX до MYR
RM17.68
|1 AUX до TRY
₺152.24
|1 AUX до JPY
¥574.12
|1 AUX до RUB
₽332.88
|1 AUX до INR
₹344.32
|1 AUX до IDR
Rp66,666.64
|1 AUX до KRW
₩5,681.8
|1 AUX до PHP
₱228.72
|1 AUX до EGP
￡E.205.2
|1 AUX до BRL
R$23.44
|1 AUX до CAD
C$5.52
|1 AUX до BDT
৳486.12
|1 AUX до NGN
₦6,389.76
|1 AUX до UAH
₴165.6
|1 AUX до VES
Bs284
|1 AUX до PKR
Rs1,121.68
|1 AUX до KZT
₸2,067.16
|1 AUX до THB
฿133.88
|1 AUX до TWD
NT$129.48
|1 AUX до AED
د.إ14.68
|1 AUX до CHF
Fr3.24
|1 AUX до HKD
HK$31
|1 AUX до MAD
.د.م37.2
|1 AUX до MXN
$81.32