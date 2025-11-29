Що таке AUSBAGWORK

Токеноміка AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Дізнайтеся ключову інформацію про AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Токеноміка та аналіз ціни AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,81K $ 10,81K $ 10,81K Загальна пропозиція: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M Циркуляційна пропозиція: $ 999,46M $ 999,46M $ 999,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,81K $ 10,81K $ 10,81K Історичний максимум: $ 0,00102885 $ 0,00102885 $ 0,00102885 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Купити AUSBAGWORK зараз!

Інформація AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Офіційний вебсайт: https://x.com/i/communities/1967752489564045636

Токеноміка AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUSBAGWORK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUSBAGWORK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUSBAGWORK, досліджуйте ціну токена AUSBAGWORK в реальному часі!

