Інформація щодо ціни AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00001288 Макс. за 24 год $ 0,00001395 Рекордний максимум $ 0,00102885 Найнижча ціна $ 0,00001238 Зміна ціни (за 1 год) +7,15% Зміна ціни (1 дн.) +6,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,62%

Актуальна ціна AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) становить $0,00001395. За останні 24 години AUSBAGWORK торгувався між мінімумом у $ 0,00001288 і максимумом у $ 0,00001395, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AUSBAGWORK становить $ 0,00102885, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001238.

Що стосується короткострокових результатів, то AUSBAGWORK змінився на +7,15% за останню годину, +6,49% за 24 години та на -1,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Ринкова капіталізація $ 13,95K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,95K Циркуляційне постачання 999,60M Загальна пропозиція 999 596 878,076071

Поточна ринкова капіталізація AUSSIE BAG WORKERS — $ 13,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AUSBAGWORK — 999,60M, зі загальною пропозицією 999596878.076071. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,95K.