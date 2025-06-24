Сьогоднішня ціна AurusX (AX)

Поточна ціна AurusX (AX) сьогодні становить 0,01950974 USD з ринковою капіталізацією $ 194,19K USD. Ціна AX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AurusX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AurusX протягом дня — +0,03%

- циркуляційна пропозиція – 9,95M USD

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