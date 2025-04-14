Токеноміка AurumTrust (AUT) Дізнайтеся ключову інформацію про AurumTrust (AUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AurumTrust (AUT) AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated. Офіційний вебсайт: https://x.com/aurumtrustcro Купити AUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AurumTrust (AUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AurumTrust (AUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 209,49K $ 209,49K $ 209,49K Загальна пропозиція: $ 820,68M $ 820,68M $ 820,68M Циркуляційна пропозиція: $ 820,68M $ 820,68M $ 820,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 209,49K $ 209,49K $ 209,49K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002551 $ 0,0002551 $ 0,0002551 Дізнайтеся більше про ціну AurumTrust (AUT)

Токеноміка AurumTrust (AUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AurumTrust (AUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AUT, досліджуйте ціну токена AUT в реальному часі!

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