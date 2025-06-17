Ціна AurumTrust (AUT)
Поточна ціна AurumTrust (AUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 309,86K USD. Ціна AUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AurumTrust:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AurumTrust протягом дня — +3,87%
- циркуляційна пропозиція – 823,54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AurumTrust до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AurumTrust до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AurumTrust до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AurumTrust до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,87%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AurumTrust: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,18%
+3,87%
-9,83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated.
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Розуміння токеноміки AurumTrust (AUT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена AUT зараз!
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