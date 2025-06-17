Сьогоднішня ціна AurumTrust (AUT)

Поточна ціна AurumTrust (AUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 309,86K USD. Ціна AUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AurumTrust:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AurumTrust протягом дня — +3,87%

- циркуляційна пропозиція – 823,54M USD

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