Сьогоднішня ціна Aurum Crypto Gold (ACG)

Поточна ціна Aurum Crypto Gold (ACG) сьогодні становить 0.00195966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Aurum Crypto Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 445.20 USD

- зміна ціни Aurum Crypto Gold протягом дня — -13.71%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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