Ціна Aurum Crypto Gold (ACG)
Поточна ціна Aurum Crypto Gold (ACG) сьогодні становить 0.00195966 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ACG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Aurum Crypto Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 445.20 USD
- зміна ціни Aurum Crypto Gold протягом дня — -13.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ACG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ACG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Aurum Crypto Gold до USD становила $ -0.000311500433666868.
За останні 30 днів зміна ціни Aurum Crypto Gold до USD становила $ +0.0000659743.
За останні 60 днів зміна ціни Aurum Crypto Gold до USD становила $ -0.0000244959.
За останні 90 днів зміна ціни Aurum Crypto Gold до USD становила $ +0.001103732251733239.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000311500433666868
|-13.71%
|30 днів
|$ +0.0000659743
|+3.37%
|60 днів
|$ -0.0000244959
|-1.25%
|90 днів
|$ +0.001103732251733239
|+128.95%
Останній аналіз цін Aurum Crypto Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.66%
-13.71%
-14.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Built to last, Aurumcryptogold is a digital currency that enables swift peer-to-peer transactions globally. The secure nature of the digital currency combined with the ease of use makes Aurum available for usage in a wide variety of applications.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ACG до AUD
A$0.0031550526
|1 ACG до GBP
￡0.0016069212
|1 ACG до EUR
€0.0019008702
|1 ACG до USD
$0.00195966
|1 ACG до MYR
RM0.00881847
|1 ACG до TRY
₺0.0694307538
|1 ACG до JPY
¥0.3063340512
|1 ACG до RUB
₽0.2008455534
|1 ACG до INR
₹0.1696673628
|1 ACG до IDR
Rp32.1255686304
|1 ACG до PHP
₱0.114738093
|1 ACG до EGP
￡E.0.098766864
|1 ACG до BRL
R$0.011953926
|1 ACG до CAD
C$0.0028219104
|1 ACG до BDT
৳0.23809869
|1 ACG до NGN
₦3.0524252058
|1 ACG до UAH
₴0.0825212826
|1 ACG до VES
Bs0.10582164
|1 ACG до PKR
Rs0.5463140148
|1 ACG до KZT
₸1.0401483348
|1 ACG до THB
฿0.0673927074
|1 ACG до TWD
NT$0.0644532174
|1 ACG до CHF
Fr0.0017832906
|1 ACG до HKD
HK$0.0152461548
|1 ACG до MAD
.د.م0.0196749864